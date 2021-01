Video muestra supuesta presencia de Jonathan Rodríguez en fiesta

Los escándalos no dejan de perseguir a Cruz Azul que está en búsca de retomar el camino de los éxitos, no obstante, ahora quien está envuelto en una polémica es Jonathan Rodríguez, campeón de goleo el torneo pasado con La Máquina en el Guardianes 2020, quien supuestamente aparece en un video participando en una fiesta, no obstante, la información no ha sido comprobada pues la imágen no es tan clara como para confirmar que en realidad se trata del uruguayo.