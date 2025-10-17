    América

    Víctor Dávila ve a Cruz Azul como un parámetro para América hacia la Liguilla

    Para el atacante de las Águilas enfrentar a La Máquina los ayudará a tener un panorama de cara a la Liguilla.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video "Partido de Liguilla", así ve Dávila el Cruz Azul vs. América

    Para el regreso de la Liga MX tras la culminación de la Fecha FIFA de octubre, el encuentro que más llamará atención será el Clásico Joven, donde para Víctor Dávila enfrentar al Cruz Azul será un parámetro para el América.

    "Enfrentarse a rivales como Cruz Azul, que es el de lista hoy en día, es totalmente un parámetro para lo que nosotros queremos, para los objetivos que nosotros nos planteamos y sabiendo que, como lo dije antes, es un partido de Liguilla".

    En entrevista con Julio Ibáñez para TUDN, a pesar de ser un encuentro de la Jornada 13 del Apertura 2025, para el delantero debe jugarse como si fuera de eliminación directa y eso les servirá para ver si tienen deficiencias.

    "Siempre que toca un partido de liga de esta magnitud, también se aprovecha para poder afinar los detalles, porque sabemos que en Liguilla no hay vuelta atrás, o sea, los errores que a lo mejor se pueden cometer en un partido de liga ya estando en la Liguilla no te permite fallar".

    Para el Víctor Dávila, medirse a La Máquina ya en las últimas fechas del torneo regular, les ayudará en América a conocer un poco de las armas que usarán en caso de encontrarse con ellos nuevamente en la Liguilla.

    " Es un parámetro importante este partido que se viene con Cruz Azul para medir fuerza, para también ver lo que van a hacer ellos, lo que traen ellos de cara a lo que va a ser la Liguilla, es así también un partido, no sé, con Toluca, hoy en día jugar contra Toluca también es medir fuerza y y es un parámetro importante".

