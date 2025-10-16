Víctor Dávila lanzó un dardo para Chivas y Pumas al considerar que el Clásico entre América y Cruz Azul se ha convertido en el más relevante de los tres que tienen el conjunto Azulcrema.

En entrevista con TUDN, el atacante chileno señaló que ante la Máquina se ha creado una gran rivalidad por el simple hecho de que ambos equipos han hecho las cosas bien y se han visto las caras en etapas decisivas.

“Esta rivalidad se ha formado en los últimos torneos, por lo que viene siendo también Cruz Azul como equipo que venimos consiguiendo nosotros en títulos, en momentos históricos… se ha formado esa rivalidad porque los dos clubes han hecho las cosas muy bien y se han enfrentado en fases finales, en partidos cruciales, en momentos en los que no se puede fallar”

“ No es por desmerecer para nada, ni a Chivas ni a Pumas, no se trata de eso, sino que es por lo que vienen haciendo los dos equipos. Para nosotros Cruz Azul es rival directo. Sabemos que es partido de Liguilla…entendemos que ese partido viene siendo uno de los más importantes del torneo y no, no es porque lo digamos o lo diga yo o lo digas tú, sino que, como lo dije antes, por lo que se ha formado mientras los dos clubes han mostrado su grandeza durante estos últimos años, por eso mismo, quizá, como afición, no te quieres perder un América contra Cruz Azul”, aseguró Dávila.

DÁVILA CAMBIA LA CRUZAZULEADA POR ESTO

En algunos partidos entre América y Cruz Azul, las Águilas han sacado los resultados en la última parte de los partidos por lo que Víctor Dávila llamó a esos momentos como ‘la noche amarilla’ en lugar de ‘cruzazuleadas’.

“Creo que la noche amarilla habla más de nosotros que del equipo rival, prefiero quedarme con la noche amarilla, porque nosotros sabemos que es nuestra noche, nuestro momento, es donde no hay un minuto el que el que se puede escapar, sabemos que hasta que no se acabe el partido, el partido está abierto y solo solo nosotros los que hemos podido vivir eso dentro de la cancha entendemos que son nuestras noches”, agregó Dávila.