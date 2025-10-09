Vicente Sánchez habla de su salida y deja este mensaje a Cruz Azul

Vicente Sánchez rompió el silencio después de su salida del Cruz Azul y dejó un mensaje importante para el conjunto de La Noria, además de relatar cómo se sintió ante la decisión de la directiva de cortar con el vínculo.

En entrevista con Sport 890, Sánchez señaló que "respeta" la decisión tomada por la directiva del conjunto de La Noria y agradeció por la oportunidad de dirigir al conjunto cementero.

"Son decisiones, hay que respetarlas, los presidentes están para tomar decisiones, siempre repito, soy agradecido porque él me puso en la dirección técnica de un equipo gigantesco, la mejor manera mía de cumplirle era con un título, se le pudo dar el título", señaló el uruguayo.

Además, Vicente Sánchez dejó un mensajito al Cruz Azul y señaló que su gestión podrá verse con distintos ojos a la larga, cuando el tiempo pase, o al menos esa fue la advertencia que dejó.

"Debes adaptarte a lo que quiere el club, Cruz Azul genera eso, todo lo que juega debe ganarlo, me adapté rápido al club, pudimos conseguir los objetivos que queríamos, en ese caso, no me sorprendió, lo tomé con tranquilidad.