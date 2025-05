“Todos los demás medios sacaron la nota que el jugador venía a las Águilas y al final no lo contrató el América, según porque la dirigencia del club me reprochó que había tirado la contratación. El papá de De Jong aseguró que le habían prometido algo y no se cumplió y se fueron muy molestos de su visita de la Ciudad de México”, concluyó Vaca.