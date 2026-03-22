    Liga MX

    Djurdjevic falla el penal ante Chivas y se añicos el jersey de Monterrey

    El delantero serbio de Rayados dejó ver su frustración tras errar el disparo que empataba el partido en el último minuto.

    Por:
    Omar Carrillo
    add
    Síguenos en Google
    Video Djuka falla el penal contra Chivas y se destroza el jersey de Rayados

    Claramente, el héroe del partido fue Raúl 'Tala' Rangel al parar el penal de Djuka en el último minuto del juego entre Rayados y Chivas. Las cámaras siguieron al arquero de Chivas en el festejo y a sus compañeros en la alegría, pero del otro lado la escena de la tristeza fue drámatica y emotiva grabada por Diego Medina de TUDN.

    Monterrey venía de atrás y en cinco minutos pasó de un 0-3 a 2-3 con goles de Durdevic a los 88 y de Ricardo Chávez a los 90+3.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Aficionados de Monterrey agarran a golpes a seguidor de Chivas tras el partido
    2 mins

    Aficionados de Monterrey agarran a golpes a seguidor de Chivas tras el partido

    Liga MX
    Pachuca vs. Toluca: horario y dónde ver el partido de la Jornada 12 de la Liga MX Clausura 2026
    2 mins

    Pachuca vs. Toluca: horario y dónde ver el partido de la Jornada 12 de la Liga MX Clausura 2026

    Liga MX
    Santos vs. Puebla: horario y dónde ver el partido de la Jornada 12 del Clausura 2026
    2 mins

    Santos vs. Puebla: horario y dónde ver el partido de la Jornada 12 del Clausura 2026

    Liga MX
    André Jardine deja advertencia tras Clásico Capitalino: "Esto no se termina en la Jornada 12"
    1 mins

    André Jardine deja advertencia tras Clásico Capitalino: "Esto no se termina en la Jornada 12"

    Liga MX
    Efraín Juárez tras la polémica mano en el Pumas vs. América: "Nunca hablo de los árbitros"
    1 mins

    Efraín Juárez tras la polémica mano en el Pumas vs. América: "Nunca hablo de los árbitros"

    Liga MX
    ¿Era mano y penal? Esta es la polémica jugada que no se marcó en el Pumas vs. América
    1 mins

    ¿Era mano y penal? Esta es la polémica jugada que no se marcó en el Pumas vs. América

    Liga MX
    Henry Martín y su última actualización con América: información revelada
    1 mins

    Henry Martín y su última actualización con América: información revelada

    Liga MX
    Efraín Juárez reconoce que festejo ante Cruz Azul no fue el correcto
    1:09

    Efraín Juárez reconoce que festejo ante Cruz Azul no fue el correcto

    Liga MX
    Robert Morales habla de su gol que le dio el triunfo a Pumas sobre América
    1 mins

    Robert Morales habla de su gol que le dio el triunfo a Pumas sobre América

    Liga MX
    André Jardine critica al VAR, tras el triunfo de Pumas
    2:14

    André Jardine critica al VAR, tras el triunfo de Pumas

    Liga MX

    El ambiente era inmejorable y entonces sobre 90+5 se marcó una mano en el área de Guadalajara del 'Cotorro' González y la pena máxima. El serbio fue el designado para cobrarlo y lo erró ante los reflejos de Rangel. En su frustración, mientras todos seguían a Rangel, se destrozó el jersey Rayados.

    Lo jaló por la V del cuelo y lo dejó maltrecho, así caminó sobre el campo el Gigante de Hierro mientras sus compañeros y cuerpo técnico le salían al paso para consolarlo hasta rodearlo.

    La escena fue drámatica, pero solidaria. Uros Durdevicerró el que habría sido su quinto gol de la campaña y lo que hubiera significado el punto 15 en el Clausura 2026 de su equipo.

    Djuka con sus cuatro anotaciones se encuentra un poco alejado de los líderes de goleo del torneo: Armando González de Chivas y Joao Pedro con 10 cada uno.

    Video Gabriel Milito confiesa que habló con Tala Rangel antes del penalti
    Relacionados:
    Liga MXGuadalajaraMonterreyUros Djurdjevic

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Un hombre por semana
    Tráiler: Juego de voces (Temporada 3)
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX