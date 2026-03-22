Liga MX Djurdjevic falla el penal ante Chivas y se añicos el jersey de Monterrey El delantero serbio de Rayados dejó ver su frustración tras errar el disparo que empataba el partido en el último minuto.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video Djuka falla el penal contra Chivas y se destroza el jersey de Rayados

Claramente, el héroe del partido fue Raúl 'Tala' Rangel al parar el penal de Djuka en el último minuto del juego entre Rayados y Chivas. Las cámaras siguieron al arquero de Chivas en el festejo y a sus compañeros en la alegría, pero del otro lado la escena de la tristeza fue drámatica y emotiva grabada por Diego Medina de TUDN.

Monterrey venía de atrás y en cinco minutos pasó de un 0-3 a 2-3 con goles de Durdevic a los 88 y de Ricardo Chávez a los 90+3.

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El ambiente era inmejorable y entonces sobre 90+5 se marcó una mano en el área de Guadalajara del 'Cotorro' González y la pena máxima. El serbio fue el designado para cobrarlo y lo erró ante los reflejos de Rangel. En su frustración, mientras todos seguían a Rangel, se destrozó el jersey Rayados.

Lo jaló por la V del cuelo y lo dejó maltrecho, así caminó sobre el campo el Gigante de Hierro mientras sus compañeros y cuerpo técnico le salían al paso para consolarlo hasta rodearlo.

La escena fue drámatica, pero solidaria. Uros Durdevicerró el que habría sido su quinto gol de la campaña y lo que hubiera significado el punto 15 en el Clausura 2026 de su equipo.

Djuka con sus cuatro anotaciones se encuentra un poco alejado de los líderes de goleo del torneo: Armando González de Chivas y Joao Pedro con 10 cada uno.