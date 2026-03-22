Djurdjevic falla el penal ante Chivas y se añicos el jersey de Monterrey
El delantero serbio de Rayados dejó ver su frustración tras errar el disparo que empataba el partido en el último minuto.
Claramente, el héroe del partido fue Raúl 'Tala' Rangel al parar el penal de Djuka en el último minuto del juego entre Rayados y Chivas. Las cámaras siguieron al arquero de Chivas en el festejo y a sus compañeros en la alegría, pero del otro lado la escena de la tristeza fue drámatica y emotiva grabada por Diego Medina de TUDN.
Monterrey venía de atrás y en cinco minutos pasó de un 0-3 a 2-3 con goles de Durdevic a los 88 y de Ricardo Chávez a los 90+3.
El ambiente era inmejorable y entonces sobre 90+5 se marcó una mano en el área de Guadalajara del 'Cotorro' González y la pena máxima. El serbio fue el designado para cobrarlo y lo erró ante los reflejos de Rangel. En su frustración, mientras todos seguían a Rangel, se destrozó el jersey Rayados.
Lo jaló por la V del cuelo y lo dejó maltrecho, así caminó sobre el campo el Gigante de Hierro mientras sus compañeros y cuerpo técnico le salían al paso para consolarlo hasta rodearlo.
La escena fue drámatica, pero solidaria. Uros Durdevicerró el que habría sido su quinto gol de la campaña y lo que hubiera significado el punto 15 en el Clausura 2026 de su equipo.
Djuka con sus cuatro anotaciones se encuentra un poco alejado de los líderes de goleo del torneo: Armando González de Chivas y Joao Pedro con 10 cada uno.