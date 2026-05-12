Liga MX Daniel Aguirre puede volver con Chivas para las Semifinales ante Cruz Azul En las próximas horas pueden darse buenas noticias en el Guadalajara previo al duelo ante Cruz Azul.

Video La sorpresa que puede tener Chivas ante Cruz Azul en Semifinales

Chivas enfrentará a Cruz Azul en las Semifinales de la Liguilla del Clausura 2026 y Daniel Aguirre tiene posibilidades de reaparecer con el Guadalajara.

El jugador, renovado hasta 2030 con el cuadro tapatío, salió lesionado en el último partido del Rebaño Sagrado, del torneo regular de la Liga MX ante Tijuana, por lo que se perdió la serie de Cuartos de Final ante Tigres.

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La lesión de Daniel Aguirre en Chivas



Sin un reporte médico oficial, se supo que Daniel Aguirre sufrió una molestia muscular en su pierna izquierda que lo mantendría fuera de las canchas por espacio de tres semanas.

De acuerdo a información de Erick López de TUDN, el defensa pasará pruebas en las siguientes horas para saber si el desgarro ha sanado y poder ser convocado ante Cruz Azul.

"Este martes el cuerpo médico realizará una evaluación a Dani Aguirre para saber si puede ser contemplado para el juego de Ida, de ser así, de recibir el alta médica, podría estar el sábado de titular para ayudar al Rebañ a definir la serie ante Cruz Azul en el Estadio Jalisco".

Los números de Daniel Aguirre con Chivas



Pese a ser criticado por varios meses debido a su falta de minutos en sus primeros meses con Chivas, Gabriel Milito le dio la confianza al defensa y se ganó un puesto de titular en el Guadalajara desde el pasado Apertura 2025.

Los números del mexicoamericano son de 29 partidos, cuatro goles anotados, cuatro asistencias y 2,159 minutos jugados, además de ver en 12 ocasions la tarjeta amarilla.