Liga MX Anuncian ajuste en la designación arbitral para el Pachuca vs. Pumas de Liguilla La Comisión de Árbitros anuncia modificaciones arbitrales para la Ida de las Semifinales de la Liga MX entre Tuzos y auriazules.

Video Cambio de árbitro para la semifinal de ida entre Pachuca y Pumas

Si bien originalmente en las designaciones arbitrales para la Ida de las Semifinales de la Liga MX entre Pachuca y Pumas, la Comisión de Árbitros había anunciado a Luis Enrique Santander como árbitro central, de última hora hubo un ajuste para este partido.

De última hora, la misma Comisión informó, a través de un comunicado, de un cambio en esta designación, donde ahora el silbante encargado de llevar el partido a buen término será Ismael Rosario López Peñuelas, quien estará en este encuentro a disputarse en el Estadio Hidalgo.

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Ante esto, muchas son las especulaciones de la decisión tomada, tomando en cuenta que Luis Enrique Santander fue quien llevó los destinos del encuentro de Ida de los Cuartos de Final entre América y Pumas, donde el encuentro terminó empatado 3-3, con dos penales marcados por el nazareno en favor de las Águilas en la recta final.

Además de esas dos penas máximas que determinaron el marcador, durante el encuentro hubo una anomalía arbitral en la salida de Seabstián Cáceres del encuentro, misma que terminó en una queja del cuadro universitario por alineación indebida del América, misma que no procedió.

Tomando esos antecedentes recientes, en que los Pumas probablemente no quedaron muy conformes con las marcaciones, cabe la posibilidad que el cuadro comandado por Efraín Juárez se haya inconformado al enterarse de las designaciones arbitrales para enfrentar a Pachuca.

Dentro de los ajustes enviados por la Comisión de Árbitros el único que cambió fue el árbitro central, puesto que tanto los asistentes, cuarto árbitro y encargados del VAR se mantuvieron los mismos que originalmente habían sido nombrados, quedando de la siguiente manera.

ÁRBITROS DESIGNADOS PARA EL PACHUCA VS. PUMAS