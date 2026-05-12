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    Liguilla Liga MX: Canales y dónde ver partidos de Ida de Semifinales en México y Estados Unidos

    Los partidos de Ida se disputarán a media semana y acá te decimos dónde poder verlos.

    Por:Redacción
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    Video Liga MX revela fechas y horarios para las Semifinales del Clausura 2026

    Las Semifinales de la Liguilla del Clausura 2026 tendrán sus partidos de Ida para conocer a los clubes que quizá puedan tomar ventaja en sus eliminatorias.

    Acá puedes encontrar la información de dónde ver, a qué hora y en qué canales puedes seguir este partido del futbol mexicano EN VIVO.

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    SEMIFINALES IDA DEL CLAUSURA 2026 DE LIGA MX


    Cruz Azul vs. Chivas y Pachuca vs. Pumas definen estos días el pase a la siguiente ronda y te dejamos la programación de las Semifinales del Clausura 2026.

    Cruz Azul vs. Chivas

    • FECHA: Miércoles 13 de mayo.
    • HORARIO: 20:00 horas CT de México y 22:00 horas ET, 21:00 horas CT y 19:00 horas PT en Estados Unidos.
    • DÓNDE VER: Canal 5, TUDN y Disponible en ViX en México; para Estados Unidos por TUDN, tudn.com, app de TUDN.

    Pachuca vs. Pumas

    • FECHA: Jueves 14 de mayo.
    • HORARIO: 19:00 horas ET, 18:00 horas CT y 16:00 horas PT en Estados Unidos.
    • DÓNDE VER: TUDN, tudn.com y app de TUDN para la Unión Americana.
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