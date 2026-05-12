Liga MX Antonio Mohamed se iría de Toluca si no gana la Concacaf Champions Cup De acuerdo con Francisco Arredondo el Turco podría poner en duda su continuidad con los Diablos Rojos.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video La condicionante que tiene Antonio Mohamed para seguir en Toluca

Toluca quedó eliminado del Clausura 2026 de la Liga MX a manos de Pachuca en la fase de Cuartos de Final, encuentro en el que los Diablos Rojos no pudieron imponer condiciones.

Tras el partido, el técnico de Toluca Antonio Mohamed habló fuerte sobre el arbitraje, aunque también reconoció a los Tuzos.

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Esto le permitirá a los Diablos Rojos del Turco enfocarse en la Gran Final de la Concacaf Champions Cup, la cual disputará ante Tigres a finales de mayo.

El cuestionamiento se cimbró en Metepec, ya que de no ganar el torneo de Concacaf, Antonio Mohamed podría tomar una decisión en cuanto a su continuidad al frente del cuadro escarlata.

Ya que su anhelo y prioridad es dirigir a Toluca en el próximo Mundial de Clubes, boleto que se gana tras obtener el título de Concachampions, esto de acuerdo con información de Francisco Arredondo, reportero de TUDN.

Antonio Mohamed ha conseguido el Bicampeonato con Toluca en los últimos dos torneos de la Liga MX y ahora su pendiente será derrotar al cuadro felino en la final de Concacaf.