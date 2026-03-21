    Liga MX

    Monterrey vs. Chivas ¡EN VIVO! Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX

    Rayados busca meterse en la pelea por puestos de Liguilla, mientras que Chivas quiere alejarse en el liderato del torneo.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video Gol de Hormiga González vs. Rayados para que Chivas gane 0-1 en Monterrey

    Monterrey recibe a Chivas en partido de la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX, juego que se disputará en la cancha del Estadio Gigante de Acero.

    Los Rayados vienen de igualar 2-2 en su visita a Bravos de Juárez, mientras que Guadalajara venció a León por 5-0 en un partido pendiente que se disputó a media semana.

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    ¡Gol de Chivas! 'Hormiga' González abre el marcador

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