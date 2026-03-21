Liga MX Monterrey vs. Chivas ¡EN VIVO! Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX Rayados busca meterse en la pelea por puestos de Liguilla, mientras que Chivas quiere alejarse en el liderato del torneo.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Gol de Hormiga González vs. Rayados para que Chivas gane 0-1 en Monterrey

Monterrey recibe a Chivas en partido de la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX, juego que se disputará en la cancha del Estadio Gigante de Acero.

Los Rayados vienen de igualar 2-2 en su visita a Bravos de Juárez, mientras que Guadalajara venció a León por 5-0 en un partido pendiente que se disputó a media semana.

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Las acciones del partido

Jugada polémica, se pedía tarjeta por la falta

Video ¡Jugada polémica! Chivas pedía roja tras una plancha de Christian Reyes

¡Gol de Chivas! 'Hormiga' González abre el marcador

Video Gol de Hormiga González vs. Rayados para que Chivas gane 0-1 en Monterrey

Rayados juega con fuego y por poco se quema en la salida

Video ¡Hormiga casi hace el segundo! Rayados se equivoca en la salida pero hubo mano previa