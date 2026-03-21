Liga MX Tabla de goleo individual al momento de la Liga MX Clausura 2026 en la Jornada 12 La 'Hormiga' González busca consagrarse nuevamente en este Clausura 2026.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video La poderosa marca de goles de 'La Hormiga' González con Chivas

Se disputa la j ornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX donde la lucha por el liderato de goleo se vive al máximo que es encabezada por Joao Pedro y Armando González.

El atacante del Atlético de San Luis llegó a 10 tantos en la jornada pasada al marcar en el juego ante Pachuca en el Alfonso Lastras, pero muy de cerca ya está la ‘Hormiga’.

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El atacante de las Chivas ya tiene nueve goles en el Clausura 2026 luego de su doblete en la jornada 11 ante Santos Laguna, y su tanto frente a León en partido pendiente que se jugó a a media semana.

En el tercer sitio de la tabla de goleo se encuentra el jugador del Toluca, Paulinho, quien tiene seis goles.

Abajo del top 3 se encuentren José Paradela, Salomón Rondón, Kevin Castañeda, Juninho Vieira, Arturo González y Diber Cambindo, con cinco tantos cada uno.