    Liga MX

    Tabla de goleo individual al momento de la Liga MX Clausura 2026 en la Jornada 12

    La 'Hormiga' González busca consagrarse nuevamente en este Clausura 2026.

    Por:
    Raúl Martínez
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    Video La poderosa marca de goles de 'La Hormiga' González con Chivas

    Se disputa la j ornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX donde la lucha por el liderato de goleo se vive al máximo que es encabezada por Joao Pedro y Armando González.

    El atacante del Atlético de San Luis llegó a 10 tantos en la jornada pasada al marcar en el juego ante Pachuca en el Alfonso Lastras, pero muy de cerca ya está la ‘Hormiga’.

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    El atacante de las Chivas ya tiene nueve goles en el Clausura 2026 luego de su doblete en la jornada 11 ante Santos Laguna, y su tanto frente a León en partido pendiente que se jugó a a media semana.

    En el tercer sitio de la tabla de goleo se encuentra el jugador del Toluca, Paulinho, quien tiene seis goles.

    Abajo del top 3 se encuentren José Paradela, Salomón Rondón, Kevin Castañeda, Juninho Vieira, Arturo González y Diber Cambindo, con cinco tantos cada uno.

    Cabre recordar que la ‘Hormiga’ González es el vigente campeón de goleo individual junto a Paulinho y Joao Pedro, quienes en el Apertura 2025 se consagraron con 12 goles cada uno.

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