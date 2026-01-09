Pumas UNAM Tony Leone contesta en inglés en su presentación con Pumas Durante su presentación con el cuadro universitario Tony Leone se niega a contestarle en español a la prensa.



Video Refuerzo de Pumas: “Voy a contestar en inglés, perdón si no saben”

Durante su presentación como refuerzo de Pumas para el Torneo Clausura 2026, Tony Leone tuvo un momento en el que causó las risas en la sala de prensa, luego de negarse a contestar en español.

" Voy a contestar en inglés, perdón si no saben", contestó ante las risas de los reporteros que le permitieron contestar en inglés.

PUBLICIDAD

El defensa central mexico-americano, nacido en California, Estados Unidos, afirmó que la unión del grupo logrará evitar errores que el torneo pasado le salieron caros al cuadro del Pedregal.

" Tengo que hacer lo que sé hacer. Hay errores aquí y allá, pero creo que si hablamos juntos y luego nos unimos, podemos hacerlo mejor que la temporada pasada".

Sobre el respaldo con que cuenta el cuadro universitario con Keylor Navas en la portería, Leone afirmó que es un honor jugar a su lado.