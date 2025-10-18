Video ¡A lo panenka! Alexis Vega engaña por completo a Allinson para el 3-0

En la vuelta a la Liga MX, tras la Fecha FIFA de octubre, Toluca demostró que el parón no les afectó en lo más mínimo y, con una actuación digna de un poema, terminó por golear 4-0 a un Querétaro que nunca llegó al Estadio Nemesio Diez para la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025.

Desde los primeros minutos los escarlatas se adueñaron de las acciones, jugaron por notas, a ciegas para encontrar a sus compañeros en la cancha y ponerles el balón para generar peligro, para angustiar a unos Gallos Blancos que sabían a lo que se enfrentaban y optaron por defenderse.

Pero a fuerza de mucha presión, a los 16 minutos el débil muro defensivo de los visitantes cedió y, tras un rechace del portero, Nicolás Castro prendió el esférico desde los linderos del área y lo mandó al fondo de la portería para el 1-0 en favor del Toluca.

Unos minutos después, tras un robo de pelota en la salida, Jesús Angulo se quedó con la de gajos, le puso la diagonal de la muerte a Paulinho y el goleador solamente tuvo que empujarla para poner el 2-0 en la pizarra para los Diablos Rojos.

La ola escarlata siguió a los 27 minutos, cuando al entrar al área, Omar Mendoza derribo a Paulinho que ya se encarrilaba solo para enfrentar al arquero, para que llegara Alexis Vega, picara el balón, y realizara un cobro magistral que ponía el tercero de los locales en la pizarra.

Para el 66', cuando más sólidos lucían los camoteros, el recién ingresado Héctor Herrera levantó un centro desde banda derecha, para que Paulinho lo bajara de forma perfecta en los linderos del área, donde apareció el 'Canelo' Angulo para sacar el riflazo y poner el 4-0 en favor de los comandados por Antonio Mohamed.