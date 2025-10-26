Toluca se burla de Pachuca y Penta Zero Miedo con épica promo

Video La inesperada burla de Toluca a Pachuca y Penta Zero Miedo

Toluca calentó el partido de la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025 ante Pachuca con una burla que no solo incluye a la Liga MX, sino también a la lucha libre, específicamente WWE.

A unas horas del silbatazo inicial en el Estadio Nemesio Diez, los Diablos Rojos publicaron una imagen para promocionar el partido al estilo de WWE.

En el gráfico se puede observar a Penta siendo derrotado por Alberto del Río, quien sostiene dos títulos inspirados en el Campeonato Mundial y el Campeonato Indiscutido, solo que en lugar del logo de WWE tienen el escudo del Toluca en las plecas de los cinturones.

Además, la imagen está inspirada en una arena de WWE y en el texto incluyeron el “Cero Miedo” de Penta con un emoji de diablo.

El Toluca vs. Pachuca cierra la Jornada 15 de la Liga MX tras una doble fecha en la que los Diablos Rojos vienen de empatar sin goles contra Xolos, y los Tuzos cayeron 1-2 ante Tigres.

Toluca llega al duelo como el superlíder del Apertura 2025 con 32 puntos, mientras que Pachuca es octavo con 21 unidades. El equipo hidalguense necesita ganar para meterse a la zona de clasificación directa a la Liguilla.