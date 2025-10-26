    Toluca

    Toluca se burla de Pachuca y Penta Zero Miedo con épica promo

    Los Diablos Rojos calentaron el partido de la Jornada 15 de Liga MX con una imagen que incluye a Alberto del Río.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video La inesperada burla de Toluca a Pachuca y Penta Zero Miedo

    Toluca calentó el partido de la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025 ante Pachuca con una burla que no solo incluye a la Liga MX, sino también a la lucha libre, específicamente WWE.

    A unas horas del silbatazo inicial en el Estadio Nemesio Diez, los Diablos Rojos publicaron una imagen para promocionar el partido al estilo de WWE.

    PUBLICIDAD

    En el gráfico se puede observar a Penta siendo derrotado por Alberto del Río, quien sostiene dos títulos inspirados en el Campeonato Mundial y el Campeonato Indiscutido, solo que en lugar del logo de WWE tienen el escudo del Toluca en las plecas de los cinturones.

    Además, la imagen está inspirada en una arena de WWE y en el texto incluyeron el “Cero Miedo” de Penta con un emoji de diablo.

    Cabe recordar que, Alberto del Río es un fiel aficionado del Toluca, mientras que Penta ha declarado ser fan de los Tuzos.

    El Toluca vs. Pachuca cierra la Jornada 15 de la Liga MX tras una doble fecha en la que los Diablos Rojos vienen de empatar sin goles contra Xolos, y los Tuzos cayeron 1-2 ante Tigres.

    Toluca llega al duelo como el superlíder del Apertura 2025 con 32 puntos, mientras que Pachuca es octavo con 21 unidades. El equipo hidalguense necesita ganar para meterse a la zona de clasificación directa a la Liguilla.

    Video ¡Épico momento! CM Punk aprende el Cero Miedo de Penta

    Más sobre Toluca

    1:17
    La inesperada burla de Toluca a Pachuca y Penta Zero Miedo

    La inesperada burla de Toluca a Pachuca y Penta Zero Miedo

    1:18
    Liderato en juego: así puedes ver el Toluca vs. Pachuca

    Liderato en juego: así puedes ver el Toluca vs. Pachuca

    1 min
    Sebastián Abreu acepta que no podía jugar de la misma forma ante el actual campeón

    Sebastián Abreu acepta que no podía jugar de la misma forma ante el actual campeón

    3:04
    'Loco' Abreu reconoce a sus Xolos por nulificar al mejor equipo de México

    'Loco' Abreu reconoce a sus Xolos por nulificar al mejor equipo de México

    5:56
    Resumen | Toluca se olvida de los goles, pero avanza a la Liguilla

    Resumen | Toluca se olvida de los goles, pero avanza a la Liguilla

    Relacionados:
    TolucaPachuca

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: Cómplices
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD