Este domingo 26 de octubre el Estadio Nemesio Diez será el escenario del enfrentamiento entre Toluca y Pachuca, correspondiente a la jornada 15 de la Liga MX Apertura 2025.

Actualmente, Toluca se posiciona en el primer lugar de la tabla con 32 puntos y con saldo de 10 victorias en la temporada. En su último encuentro, el equipo local registró un empate, lo que mantiene su racha competitiva en la parte alta de la clasificación.

Para los verdaderos fanáticos de la Liga MX, esto es imperdible. Por su parte, Pachuca ocupa el séptimo lugar con 21 puntos y ha logrado seis victorias en lo que va de la temporada.

Sin embargo, el equipo visitante llega a este partido tras una derrota en su último juego, lo que podría influir en su desempeño. Con una diferencia de puntos notable entre ambos equipos, este encuentro promete ser clave en la lucha por la clasificación. Continúa leyendo para descubrir cómo y dónde se televisa este partido.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO TOLUCA VS. PACHUCA DE LA JORNADA 15

Cuándo es el Toluca vs. Pachuca: el juego es el domingo 26 de octubre de 2025 en el Estadio Nemesio Diez.

A qué hora es el Toluca vs. Pachuca: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico.

Dónde ver el Toluca vs. Pachuca: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de ViX.