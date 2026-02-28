Liga MX Toluca le manda picante mensaje a Chivas en la previa del partido Los Diablos Rojos le recordaron los títulos que llevan los Escarlatas.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Díaz Price amplía la ventaja para Toluca

Toluca aprovechó la visita de las Chivas para dedicarles un picante mensaje en la previa del partido de la jornada 8 del Clausura 2026 para señalarles que pronto podrás superarlos en títulos.

PUBLICIDAD

Durante la salida de los jugadores de ambos equipos al campo de juego se desplegó un tifo en las gradas donde aparecen tres jugadores , encabezados por Alexis Vega, que fue acompañado con el mensaje; “Diablo que alcanza”.

Dicho mensaje hace alusión al dicho: “Caballo que alcanza, gana”, que tiene como significado que si alguien está alcanzando a quien va adelante, es muy probable que lo pase y gane.

Y esto se da luego de que el Toluca lograra el bicampeonato de la Liga MX empató a las Chivas con 12 campeonatos del futbol mexicano para empatar en el segundo lugar de los máximos ganadores por detrás del América que tiene 16.