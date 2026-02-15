    Santos Laguna

    Francisco Rodríguez asume la responsabilidad de los malos resultados de Santos

    El técnico del cuadro lagunero, Francisco Rodríguez, afirma que a pesar de los malos resultados hay unión en el grupo y ganas de salir adelante.

    Por:Erick Morales Baca
    El técnico de Santos responde a los abucheos de la afición

    Con una nueva derrota en el Torneo Clausura 2026, ahora en casa 2-1 ante Mazatlán, el técnico de Santos Laguna, Francisco Rodríguez, admitió la molestia en el vestidor y, al mismo tiempo, respetó la molestia de la afición albiverde.

    "Después de esta reta el vestuario está muy jodido como todo mundo. La situación en la que estamos no favorece en nada para tirar para delante, lógicamente nuestra gente está muy cabreada con el equipo y con nosotros y es muy respetable, porque al final somos nosotros los que tenemos que dar lo que ellos quieren y de momento no está siendo así".

    El estratega, luego de asegurar que hay unión en el equipo, admitió que la mayor responsabilidad de que los resultados positivos no lleguen es en mayor medida su responsabilidad.

    "Ha sido una semana donde el equipo se había unido muchísimo, estábamos muy consientes de lo que se jugaba en este partido y ha habido muchas implicaciones de todo el mundo en el día a día, en el vestuario para hacer muchas cosas bien y llegar preparados y no se da, al final el máximo responsable soy yo y así lo asumo",

    Finalmente, sobre el sonoro abucheo que se escuchó en el Estadio Corona tras el encuentro de la Jornada 6 de la Liga MX que los dejaba en el fondo de la tabla de posiciones del Clausura 2026, Francisco Rodríguez simplemente se mostró humilde.

    "Este club va a tirar hacia adelante, seguirá con la cabeza alta luchando y aguantando lo que aguantamos hoy, que para nadie es agradable escuchar a todo el estadio cómo nos despedía, pero lo aceptamos, porque al final somos responsables de la situación".

    Santos Laguna

