Liga MX Cruz Azul vs. Chivas: responden jugadores celestes a serenata de su afición Los futbolistas de La Máquina salieron de su hotel de concentración para compartir unos minutos con su afición de cara al partido de la Fecha 7.

Video Jugadores de Cruz Azul conviven con afición en serenata

Cruz Azul vs. Chivas se juega este sábado en el Estadio Cuauhtémoc como parte de la Jornada 7 de la Liga MX Clausura 2026 y en busca de mantener el paso perfecto como locales ante el líder de la competición y que también marcha con sólo victorias, pero en cualquier condición.

Para ello, la afición del Cruz Azul se reunió en las afueras del hotel de concentración del equipo previo al encuentro, que ahora tienen como sede el estadio de La Franja del Puebla, por lo que el respaldo de los seguidores es esencial para el conjunto celeste.

La fanaticada extendió una bandera frente al hotel de concentración, lanzó cánticos, mostró banderas y tiñeron la calle de color celeste, algo que no pudo pasar desapercibido por el propio club.

Nicolás Larcamón encabezó la salida de algunos jugadores para convivir uso minutos con la afición en la serenata que le dio a Cruz Azul como parte del aliento y respaldo a los suyos en busca de acortar la distancia con el líder, el propio Chivas de Guadalajara.

Algunos elementos de La Máquina se acercaron y repartieron autógrafos y fotografías con los seguidores para responder a ese apoyo incondicional en un torneo en el que no pierden desde la Jornada 1 cuando cayeron 2-1 frente al León en El Bajío.