Tercer Grado Deportivo | Alberto Lati: "Querétaro tuvo que ser nuestro Hillsborough"

"Hay que aprender de la historia, Querétaro tuvo que ser nuestro Hillsborough, ¿A qué me refiero con esto? 1989, final de Copa FA, estadio en Sheffield, Liverpool y Nottingham, mueren 97 personas, no por hooliganismo, aquí fue negligencia policial. ¿A qué me refiero que tuvo que ser nuestro Hillsborough? Aprendizaje absoluto, ahí surgió el reporte Taylor, aquí no lo hicimos.