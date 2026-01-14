    Liga MX

    Toluca vs. Santos, Liga MX Clausura 2026: goles, marcador y resumen

    Sigue todas las incidencias del partido entre Diablos Rojos y Guerreros de la primera fecha doble del Clausura 2026.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video Así puedes ver el Toluca vs. Santos de la Jornada 2 del Clausura 2026

    El partido Toluca vs. Santos cerrará la actividad de la Jornada 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX en lo que es la primera fecha doble del certamen.

    El bicampeón actual del futbol mexicano, los Diablos Rojos, se presentan en casa, todo después de que tuvieron un inicio triunfal en el certamen al pegarle a domicilio al Monterrey.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Tigres vs. Pumas, Liga MX Clausura 2026: goles, marcador y resumen
    1 mins

    Tigres vs. Pumas, Liga MX Clausura 2026: goles, marcador y resumen

    Liga MX
    ¡EN VIVO! Tigres vs. Pumas, Jornada 2 del Clausura 2026 de Liga MX
    Liga MX
    ¿Qué significa la playera gris con la que América jugó vs. San Luis?
    1 mins

    ¿Qué significa la playera gris con la que América jugó vs. San Luis?

    Liga MX
    Franco Rossi es el cuarto refuerzo de Toluca en el Clausura 2026
    1 mins

    Franco Rossi es el cuarto refuerzo de Toluca en el Clausura 2026

    Liga MX
    América vs. Atlético de San Luis, Liga MX Clausura 2026: goles, marcador y resumen
    1 mins

    América vs. Atlético de San Luis, Liga MX Clausura 2026: goles, marcador y resumen

    Liga MX
    EN VIVO: Querétaro vs. Xolos de la jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX
    1 mins

    EN VIVO: Querétaro vs. Xolos de la jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX

    Liga MX
    Mundial 2026: lesión de Diego González con Atlas enciende alertas en Selección de Paraguay
    2 mins

    Mundial 2026: lesión de Diego González con Atlas enciende alertas en Selección de Paraguay

    Liga MX
    Cruz Azul logra su primer triunfo en el 2026 al superar al Atlas en el Cuauhtémoc
    1 mins

    Cruz Azul logra su primer triunfo en el 2026 al superar al Atlas en el Cuauhtémoc

    Liga MX
    Mudanzas de Cruz Azul: los estadios que han sido casa de La Máquina
    3 mins

    Mudanzas de Cruz Azul: los estadios que han sido casa de La Máquina

    Liga MX
    Juninho llegó a Pumas 'gracias' a Dani Alves: "No vino aquí por casualidad"
    1 mins

    Juninho llegó a Pumas 'gracias' a Dani Alves: "No vino aquí por casualidad"

    Liga MX

    Por su parte, los Guerreros vivieron la otra cara de la moneda al ser sacudidos en Torreón ante Necaxa con marcador de 3-1.

    Jornada 2 del Torneo Clausura 2026


    Estos son los partidos de la segunda fecha de la Liga MX que se disputarán este martes 13 de enero y jueves 14 de enero.

    • Puebla 2-1 Mazatlán
    • Necaxa 0-2 Monterrey
    • Pachuca 2-1 León
    • Juárez 0-1 Chivas
    • Cruz Azul 2-0 Atlas
    • Querétaro vs. Xolos
    • América vs. San Luis
    • Tigres vs. Pumas
    • Toluca vs. Santos
    Relacionados:
    Liga MXTolucaSantos

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX