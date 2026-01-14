Liga MX Toluca vs. Santos, Liga MX Clausura 2026: goles, marcador y resumen Sigue todas las incidencias del partido entre Diablos Rojos y Guerreros de la primera fecha doble del Clausura 2026.

Video Así puedes ver el Toluca vs. Santos de la Jornada 2 del Clausura 2026

El partido Toluca vs. Santos cerrará la actividad de la Jornada 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX en lo que es la primera fecha doble del certamen.

El bicampeón actual del futbol mexicano, los Diablos Rojos, se presentan en casa, todo después de que tuvieron un inicio triunfal en el certamen al pegarle a domicilio al Monterrey.

Por su parte, los Guerreros vivieron la otra cara de la moneda al ser sacudidos en Torreón ante Necaxa con marcador de 3-1.

Jornada 2 del Torneo Clausura 2026



Estos son los partidos de la segunda fecha de la Liga MX que se disputarán este martes 13 de enero y jueves 14 de enero.