Liga MX Franco Rossi es el cuarto refuerzo de Toluca en el Clausura 2026 Los Diablos Rojos ficharon a su nuevo delantero que redondea el plantel de Antonio Mohamed.

Video La figura que llega en busca del tricampeonato con Toluca

Previo al Toluca vs. Santos de la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX, el cuadro de los Diablos Rojos anunció el fichaje de Franco Rossi.

Desde hace días se sabía que Antonio 'Turco' Mohamed buscaba suplir la baja de Robert Morales que fichó con Pumas y el domingo pasado salió la primera información del jugador en mente,

Franco Rossi es un delantero uruguayo, de 23 años, que llega procedente de Cerro Largo de la Primera División de Uruguay con el que registró 10 goles y tres asistencias en 38 partidos.

Rossi jugó también con el Tacuarembó FC de la Segunda División uruguaya, donde marcó siete goles y dio una asistencia en 49 encuentros. El ariete se perfila para ser un gran revulsivo o hacer una gran dupla con Paulinho en la ofensiva mexiquense.

El sudamericano se uniría a Sebastián Córdova, Jorge Díaz Price y Pavel Pérez como los refuerzos del Toluca en este mercado de transferencias.

Cabe mencionar que ante una Liguilla sin seleccionados por el Mundial 2026, 'Turco' Mohamed intentó cubrir las zonas en la cancha donde probablemente pierda elementos para mayo.