Liga MX ¿Qué significa la playera gris con la que América jugó vs. San Luis? Las Águilas estrenan un uniforme muy sentimental: esto es lo que hay detrás de la jersey.

Video El tercer uniforme del América: ¿cuál es el mensaje oculto en la playera?

El América estrenó uniforme en la Jornada 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX ante el Atlético de San Luis en lo que fue es un jersey con un significado especial.

Las Águilas presentaron un tercer uniforme para este Torneo Clausura 2026 justamente a finales del año pasado, y recién ahora ante el conjunto potosino es que el América puede usar su nueva jersey.

El uniforme es preponderantemente gris, con algunos vivos en verde, muy lejos del típico azulcrema con el que es tradicionalmente conocido el América y el uniforme, en realidad, hace alusión al Estadio Banorte, la casa real de las Águilas.

"El tercer jersey del Club América es un homenaje a la pasión y a la historia: así se siente el nuevo jersey, su base gris proyecta poder y elegancia, mientras los detalles en verde evocan el césped que ha sido testigo de innumerables hazañas. Las líneas y acentos en tono verdoso representan la energía incansable de la afición azulcrema que nunca deja de soñar ni de alentar", se explicó en el momento de la presentación.