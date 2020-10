Siguen las buenas nuevas en América, recuperan a Paul Aguilar

Paul Aguilar no estuvo en la convocatoria para el partido ante el Atlas debido a que presentó problemas musculares, situación por la que el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo y que no fuera ni a la banca. El sinaloense estaba rergesando de otra molestia que lo había aquejado. En el caso del 'Hueso', también estaba contemplado para el duelo frente a los Rojinegros, pero también presentó molestias y no fue llamado por el 'Piojo'.