De cara al partido Toluca vs. Monterrey de la Jornada 10 en la Liga MX Apertura 2025, Fecha Doble, Sergio Ramos presumió un ‘fichaje’ estelar, uno que como él también lleva al Real Madrid en la sangre y quien ya posó con la playera de Rayados en suelo regiomontano.

Sergio Ramos, quien sólo se ha perdido un partido por suspensión en lo que va del semestre en el futbol mexicano, presumió la imagen un día antes del compromiso ante el vigente campeón en el Estadio Nemesio Diez.

PUBLICIDAD

Se trata de Alejandro Sanz, quien el pasado fin de semana realizó un par de conciertos en Monterrey y en su visita en territorio regio compartió unos momentos con el central español de Rayados y ex del Real Madrid.

“Un placer siempre tenerte en casa compare mío Alejandro Sanz. Por muchos más ratitos nuestros de cotilleo. #LaMusicaNosToca”, compartió Sergio Ramos en una de sus ‘stories’ de Instagram y en donde posan con la playera del Monterrey y el dorsal con el número 93.

Sergio Ramos demuestra que esta cada vez más inmerso en la música, pues semanas atrás anunció su canción, Cibeles, que no es más que una canción en la que profesa su amor por el Real Madrid y la cual promocionó incluso en la capital española.