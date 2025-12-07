Luego de que el Monterrey fuera eliminado durante las Semifinales de la Liga MX ante Toluca, uno de sus jugadores más emblemáticos, Sergio Ramos, se pronunció a través de sus redes sociales al advertir que había tristeza en el equipo.

"Estamos tristes, pero con la conciencia tranquila de haberlo dejado todo dentro de la cancha. Toca aprender, levantarse y saber que esto también forma parte del fútbol", publicó en su cuenta de X.

El central español lamentó, más que la pena personal, no haberle podido dar a la afición de los Rayados la satisfacción de hacer llegado a una nueva Final, puesto que a pesar del empate en el global, Toluca fue quien se metió al partido por el título del Futbol Mexicano por su mejor posición en la tabla.

" La pena más grande, no haberle dado una nueva final a la afición, que es quien más lo merece. Gracias siempre por vuestro apoyo".

Finalmente y tal vez a manera de despedida del cuadro regio, puesto que tras el partido, una vez más reiteró que ya no militaría más con los Rayados, Sergio Ramos echó su última porra para el equipo.