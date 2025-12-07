    Liga MX

    Así se jugará la Final de la Liga MX Apertura 2025: Toluca vs. Tigres

    Los Diablos Rojos van por el bicampeonato de la Liga MX y los de la UANL regresan tras dos años.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¡Final inédita! Toluca vs. Tigres, por el titulo de Liga MX

    La Final de la Liguilla Apertura 2025 de la Liga MX se definió con el Toluca vs. Tigres que se enfrentarán en los siguientes días.

    Los Diablos Rojos vencieron a Monterrey en Semifinales con global de 3-3 y avanzar gracias a la posición de la tabla, al terminar como líder del campeonato mexicano.

    Los de la UANL derrotaron a Cruz Azul con global de 2-2 y también pasar por tabla, para impedir la famosa Final Navideña que se podía dar si La Máquina pasaba a esta instancia.

    CUÁNDO SE JUEGA LA FINAL DEL APERTURA 2025


    Toluca vs. Tigres es una Final inédita en el futbol mexicano al nunca verse en ningún antecedente en esta fase, a pesar de verse muchas veces las caras en otras instancias.

    Toluca va por el bicampeonato y defenderá el título ganado en el Clausura 2025, cuando venció al América en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

    Tigres vuelve a una Final luego de dos años, esto tras haber perdido la oportunidad de un bicampeonato ante América en el pasado Apertura 2023, al llegar como campeón del Clausura 2023 donde venció a Chivas.

    La Final del Apertura 2025 se jugará en las siguientes fechas conforme al reglamento de la Liga MX.

    • FINAL IDA: Tigres vs. Toluca, Estadio Universitario, jueves 11 de diciembre
    • FINAL VUELTA: Toluca vs. Tigres, Estadio Nemesio Diez, domingo 14 de diciembre.

