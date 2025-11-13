Video ¿Nervioso? La acción de Sergio Ramos en los Latin Grammy que es viral

Sergio Ramos se presentó en los Latin Grammy 2025 como presentador y fue el primero de la noche en dar un premio a Mejor Álbum Urbano a Bad Bunny.

El defensa de Rayados de Monterrey, que ya incursiona en la música, fue el único futbolista a este premiación de la música latina en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Con permiso de club y entrenándose en días que dieron libres, Sergio Ramos tuvo la oportunidad de vivir esta experiencia y sobre todo de recibir elogios de otro grande la música como Maluma.

Ramos y Bad Bunny tuvieron un gran encuentro en el escenario, con abrazo incluido, posterior a darle su Latin Grammy, además de un cruce de palabras entre ambos personajes.

El defensa español volverá esta misma noche a Monterrey para presentarse a los entrenamientos de cara a los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025, donde Rayados jugará ante América.