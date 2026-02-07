Liga MX Así es la camioneta de dos millones de pesos que Saint-Maximin dejó en México El francés tenía un trato de estrella en América y un estilo de vida extravagante en la Ciudad de México.

Video Así es la camioneta de más de dos millones de pesos que dejó Saint-Maximin



La baja de Allan Saint-Maximin del América sorprendió a los aficionados al darse seis meses después de su llegada y el mismo día en que se anunció la salida de Álvaro Fidalgo.

PUBLICIDAD

En ese sentido, Gibrán Araige reveló que la partida de Fidalgo al Betis afectó anímicamente a los futbolistas azulcremas, caso contrario a lo que sucedió con la salida de Saint-Maximin.

“La de Fidalgo pegó en lo anímico, era un tipo muy querido en el vestidor, uno de los líderes. Lo de Maximin les valió… algunos me decían que el trato de estrellita que pedía durante la semana tenía cansado a más de uno.

“La relación con el vestidor no era nada buena, no hablaba con nadie, siempre llevaba a su familia en Coapa”, declaró Araige en la transmisión del América vs. Monterrey de TUDN.

La lujosa camioneta que dejó Saint-Maximin en México

Araige detalló que el extravagante estilo de vida de Allan Saint-Maximin en la Ciudad de México incluía una camioneta con un valor de más de dos millones de pesos, unos 116 mil dólares.

El francés adquirió la camioneta y después lo modificó: “La mejoró mucho, era una camioneta de carga y le mandó a poner asientos para su familia”.

Saint-Maximin se fue de México luego de que su familia recibiera insultos racistas. Dos días después de hacerse oficial su salida del América fue anunciado refuerzo del Lens de Francia.

Este sábado, previo al América vs. Monterrey, Saint-Maximin anotó gol en el Lens vs. Rennes (3-1) que significó su regreso a la Ligue 1.