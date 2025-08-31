Video Apunta a las redes: Sergio Ramos se estrenará como cantante

Sergio Ramos, defensa de Rayados del Monterrey, debutó como cantante con un sencillo que va dedicado completamente al Real Madrid y su paso por el cuadro merengue.

A través de las múltiples plataformas digitales de música, fue como el veterano futbolista lanzó su canción con nombre ' Cibeles', que contiene frases de amor y desamor para el equipo español.

"Espero que te vaya bien, aunque sin ti me siento mal, menos mal que yo me marché, porque no me trataste igual, tú me amaste y yo te amé, pero siempre alguien da más, todo fue como lo soñé, hasta que tocó despertar", es parte de lo que se escucha en la letra de la melodía.

La canción de Sergio Ramos fue acompañado por su video musical que muestra algunas escenas de su paso por el Real Madrid como goles en Champions League, festejos en La Cibeles y demás.

"Un partido dura 90', y te di noventa y tres más de la cuenta, nunca me cansé de intentar, esta historia fue una leyenda, prefiero morir de pie que vivir arrodilla'o, daré el corazón aunque me lo devuelvan daña'o".

Cabe recordar que la música es otra pasión del jugador español, solo con mencionar que a Sergio Ramos se dejó ver ya con micrófono en mano en un concierto con Maluma en Monterrey.