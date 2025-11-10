Video Sergio Ramos sorprende a todos con su decisión final sobre su carrera

Sergio Ramos no solo acaparará las miradas en la Liguilla del Apertura 2025, sino también en la próxima entrega de los Latin Grammy 2025.

A través de redes sociales la Academia Latina dio a conocer que el defensor de los Rayados de Monterrey formará parte de los premios como presentador.

El español también compartió la noticia de su participación en los Latin Grammy que se llevarán acabo el próximo 13 de noviembre en la MGM Arena de Las Vegas, Nevada.

Cabe destacar que hace unos meses Sergio Ramos se lanzó como cantante al estrenar la canción ‘Cibeles’ donde habla sobre el Real Madrid, de igual forma ha señalado que en un futuro se ve ganando un Grammy.

Ramos podrá asistir sir problemas al evento musical debido al parón de la Liga MX por la fecha FIFA donde Rayados regresará a la actividad e l 27 de noviembre cuando enfrenten al América en Cuartos de Final.

Otro de los deportistas que también estará presente como presentador es el bicampeón de las Grandes Ligas, Miguel Rojas, pelotero venezolano de Los Angeles Dodgers.

Sergio Ramos y Miguel Rojas se sumarán celebridades como Nicki Nicole, Enrique Bunbury, Carlos Rivera y Yandel que también serán presentadores de los Latin Grammy 2025.