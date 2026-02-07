    Liga MX

    Atlas vs. Pumas: ¿Qué pasó con la camiseta de Manuel Capasso y por qué se la quitó?

    El defensa argentino de los Rojinegros salió con una camiseta que no tenía lo más importante en su pecho.

    Por:
    Alonso Ramírez
    Video ¿Lo notaron? La extraña razón por la que Capasso se quitó la playera en pleno juego

    Durante el empate entre Pumas y Atlas en el Jalisco por la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX se dio algo curioso que llamó la atención de todos en el estadio.

    El defensa argentino Manuel Capasso salió al campo de juego con el resto de sus compañeros, pero al minuto 8 tuvo que salir del campo de juego para cambiarse la playera.

    A todos se les hizo raro, pero lo que no se había visto es que su camiseta de juego no tenía el escudo del Atlas en el pecho, por lo que se la tuvo que cambiar.

    Atlas realiza homenaje a los Charros de Jalisco

    Este juego entre Atlas y Pumas se aprovechó para que los Rojinegros les hicieran un homenaje a sus hermanos tapatíos, los Charros de Jalisco, equipo bicampeón del Beisbol de México.

    En su playera realizaron una modificación en la parte de los números de cada jugador, el diseño fue diferente, traían alusión a una pelota de beisbol, en la que se ven las costuras.

    Golazo de Manuel Capasso para el empate de Atlas

    Video ¡Dramático final en el Jalisco! ¡Atlas rescata el empate al 90'!
