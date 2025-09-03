    América

    Sebastián Cáceres tras no fichar con Ipswich Town: "Era una linda oportunidad"

    El defensor del América tiene el deseo de probarse en el futbol europeo.

    Por:
    TUDN
    Video ¡Sin filtro! Cáceres rompe el silencio y revela por qué no se dio su salto a Europa

    Sebastián Cáceres habló por primera vez tras su fichaje fallido con el Ipswich Town donde lamentó con tristeza que no se haya concretado su traspaso en este mercado verano.

    A su llegada a Uruguay para concentrarse con la selección charrúa, el defensor del América señaló que era una “linda oportunidad” para probarse en el futbol europeo.

    “Ya termina el periodo entonces no, no da para hacer cambios, entonces nada, seguimos en América”

    Sí, obviamente (tenía deseo de jugar con Ipswich Town), porque es una liga muy competitiva (la Championship), a mí parecer es la sexta o séptima mejor del mundo creo que era una linda oportunidad para poder medirse en Europa”, mencionó Cáceres.

    Sebastián Cáceres tenía el deseo de ir a Europa y América estaba abierto con dejar ir al uruguayo, sin embargo, las propuestas del Ipswich Town no convencieron a la directiva azulcrema.

    Cáceres llegó al América en el 2020 y en el 2024 renovó con los Azulcremas hasta el 2027.

