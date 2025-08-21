Video ¡Viva el amor! Así sorprendió Alana a Cáceres por su cumpleaños

América podría perder a un referente de la defensa luego de que se diera a conocer que el cuadro de Coapa recibió una oferta por Sebastián Cáceres.

De acuerdo con información de Julio Ibáñez, reportero de TUDN, el futbolista uruguayo es buscado por un equipo del futbol de Inglaterra, pero la oferta económica no ha convencido al conjunto azulcrema.

PUBLICIDAD

América estaría dispuestos en dejar ir a Sebastián Cáceres a Europa en caso de que se incremente sustancialmente la oferta por el defensor.

Desde hace unos meses varios equipos del Viejo Continente habían mostrado interés por el defensor uruguayo, pero no se concretó nada en ese momento y es conocido que Sebastián Cáceres tiene el deseo de jugar en el Europa.

Se espera que en los próximos días se resuelva la situación del futbolista de las Águilas ya que el mercado de fichajes del futbol inglés cierra el 1 de septiembre.

Sebastián Cáceres llegó al América en el 2020 y en el 2024 renovó con los Azulcremas hasta el 2027.