Baños señala que Brian y Cáceres no son indispensables para el América

El presidente deportivo del Club América, Santiago Baños, aseguró que la plantilla azulcrema no está cerrada y aclaró la situación de algunos de los futbolistas más importantes del equipo, entre ellos Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres.

Baños explicó que la decisión personal de un futbolista está por encima de cualquier conversación con clubes interesados. En el caso de Brian Rodríguez, indicó que el atacante expresó su deseo de permanecer y renovar con las Águilas.

PUBLICIDAD

“Cada quien habla como quiere y como puede. En cuanto a las declaraciones del representante de la educación, se muestra en los modos que que cada quien puede y quiere. Repito, las negociaciones serán antes que nada con el jugador, porque si el jugador no quiere salir o no está interesado en dejar el equipo, no le hacemos caso al tema de la negociación”.

Sobre la situación puntual del uruguayo, agregó: “Y así fue el tema con Brian. Luego se pueden crear muchas cosas alrededor del tema, pero no respondimos a los ataques, por decirlo así, porque yo había hablado personalmente con Brian y él me había extendido su pensar, y su pensar era quedarse y renovar con el club“.

El directivo insistió en que la postura del futbolista define cualquier proceso. “ Entonces, muchas veces ni siquiera necesitamos hacer negociaciones con otros clubes, porque la intención del jugador no es salir. Y cuando sí quiere salir, entonces se llevan a cabo las negociaciones: primero el sentir del jugador y luego estar en contacto con el otro equipo para ver si se puede llevar a cabo la negociación. Después, el jugador y el representante tendrán que negociar con la otra parte lo que más les convenga. Pero es una negociación normal”.

Respecto a casos como Cáceres o Álvaro Fidalgo, reiteró que el América respeta las decisiones individuales y que las puertas están abiertas. “ Igual, si el jugador quiere salir, él lo sabe: las puertas están abiertas. Repito, ni Brian ni Sebas son indispensables. [...] Yo espero que la semana que entra podamos ya darle cierre a esta novela que ha sido el tema de Brian”.

PUBLICIDAD

Baños afirma que el plantel no está cerrado

Santiago Baños no descartó la salida de algún jugador del equipo en este momento y tampoco la posible llegada de otros para lo que resta del Apertura 2025 de la Liga MX.

“Por lo pronto, así es el plantel. Estamos contentos, estamos ilusionados con los jugadores que se han sumado a la plantilla para este torneo. Creo que apuntalamos posiciones específicas que estábamos buscando y que veníamos buscando. Pero en cuanto a salidas o llegadas no te lo podría asegurar porque todavía no cierra el periodo de inscripciones en diferentes ligas del mundo”, dijo.

“ Entonces si se llega a dar, que venga una oferta por algún jugador y pueda salir, trataremos de cubrir esa baja, obviamente siempre tratando de sumar refuerzos que fortalezcan el plantel y que sigamos en el camino de ser protagonistas y de buscar campeonatos. Pero no te puedo asegurar que estemos cerrados indefinidamente ya para lo que viene”, concluyó Baños.