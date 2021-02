¿Se va? Iturbe habla de su futuro con los Pumas

En junio culmina el contrato de Juan Iturbe con los Pumas , el paraguayo reveló que la directiva de los de la UNAM no se han acercado para hablar de alguna renovación , aunque aceptó que le gustaría quedarse por más tiempo.

“No tuve la oportunidad de poder conversar o un acercamiento hacia mí, sinceramente nada. Yo tengo la esperanza de quedarme acá porque no depende de mí solamente, digamos; pero si fuese por mí, no tendría ningún inconveniente, el tema salario o lo que sea todo es conversable, uno se puede sentar, no tuvimos ese acercamiento”, expresó el argentino, quien solo ha jugado tres partidos como titular y sumado 333 minutos en este Guardianes 2021.