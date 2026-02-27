Liga MX Víctor Dávila se fortalece ante las críticas y manda mensaje a fans El jugador del América señaló como ha trabajado para revertir los abucheos.

Por: Raúl Martínez

Video Víctor Dávila da detalles de por qué no pidió salir de América

Víctor Dávila dio detalles de cómo trabaja para volver a ganar confianza en el campo tras las críticas que ha recibido, algo que le funcionó para mantenerse en el América.

En entrevista con el Club América el atacante chileno señaló que busca ganarse el respeto del grupo y afición.

“Entendemos que el futbol se vive a mil revoluciones, entendemos que cuando las cosas están bien todo están a lado, todo es color de rosas, pero me preocupo mucho de cuidar mi cabeza porque entiendo el futbol es de momentos y así como nos tocó vivir momentos gloriosos sabíamos que en algún momento eso iba a parar”

“Tenía que trabajar mucho en mi cabeza para no caer en el desespero de querer hacer algo que a lo mejor no era el momento de responder a las criticas cuando me sintiera atacado… c reo que el trabajo duro es importante para volver agarrar confianza, volver a ganarme a la afición y ganarme el respeto dentro del grupo”, indicó Dávila.

Víctor Dávila recordó cuando comenzaron los abucheos en su contra que al principio lo sorprendieron.

“Cuando llego me toca salir campeón y a la siguiente temporada se lesionan dos compañeros y me toca jugar como 9 y era el goleador del equipo… y a la siguiente temporada se recuperan mis compañeros y a mí se me complica seguir jugando y me termino ganando esa desconfianza de la afición y ese reproche por no jugar… y cuando me toca entrar me termino ganando esos abucheos que para mí fue inesperado y que no entendía, pero en mi c abeza si tenía la sensación y decisión de revertir la situación, no de escapar y abandonar, fácilmente pude haber tomado la decisión de pedir la posibilidad de salir de no jugar, pero nunca estuvo en mi cabeza”

