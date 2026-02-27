    Liga MX

    Víctor Dávila se fortalece ante las críticas y manda mensaje a fans

    El jugador del América señaló como ha trabajado para revertir los abucheos.

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video Víctor Dávila da detalles de por qué no pidió salir de América

    Víctor Dávila dio detalles de cómo trabaja para volver a ganar confianza en el campo tras las críticas que ha recibido, algo que le funcionó para mantenerse en el América.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Érick Sánchez descarta desgaste con América y Selección previo al juego ante Tigres
    1 mins

    Érick Sánchez descarta desgaste con América y Selección previo al juego ante Tigres

    Liga MX
    Erick Sánchez sí cree que al futbolista mexicano se le hace menos en Europa
    1 mins

    Erick Sánchez sí cree que al futbolista mexicano se le hace menos en Europa

    Liga MX
    Erick Sánchez hace reveladora declaración sobre el valor que se le da al futbolista mexicano
    1:33

    Erick Sánchez hace reveladora declaración sobre el valor que se le da al futbolista mexicano

    Liga MX
    Erick Sánchez hace frente al desgaste: "No es algo de lo que tenga uno que quejarse"
    1:51

    Erick Sánchez hace frente al desgaste: "No es algo de lo que tenga uno que quejarse"

    Liga MX
    Uriel Atuna tiene el sueño de romper la sequía de títulos de Pumas
    2 mins

    Uriel Atuna tiene el sueño de romper la sequía de títulos de Pumas

    Liga MX
    Los éxitos de Miguel Herrera en la Liga MX
    1 mins

    Los éxitos de Miguel Herrera en la Liga MX

    Liga MX
    Tijuana vs. Pumas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 8 del Clausura 2026
    2 mins

    Tijuana vs. Pumas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 8 del Clausura 2026

    Liga MX
    Mazatlán FC vs. Pachuca: horario y dónde ver el partido de la Jornada 8 de la Liga MX Clausura 2026
    2 mins

    Mazatlán FC vs. Pachuca: horario y dónde ver el partido de la Jornada 8 de la Liga MX Clausura 2026

    Liga MX
    La J8 del Clausura 2026 podría generar cambios en la tabla general
    2:00

    La J8 del Clausura 2026 podría generar cambios en la tabla general

    Liga MX
    Nicolás Larcamón confiesa que Nico Ibáñez era un "sueño dorado" de mucho tiempo atrás
    2 mins

    Nicolás Larcamón confiesa que Nico Ibáñez era un "sueño dorado" de mucho tiempo atrás

    Liga MX

    En entrevista con el Club América el atacante chileno señaló que busca ganarse el respeto del grupo y afición.

    “Entendemos que el futbol se vive a mil revoluciones, entendemos que cuando las cosas están bien todo están a lado, todo es color de rosas, pero me preocupo mucho de cuidar mi cabeza porque entiendo el futbol es de momentos y así como nos tocó vivir momentos gloriosos sabíamos que en algún momento eso iba a parar

    “Tenía que trabajar mucho en mi cabeza para no caer en el desespero de querer hacer algo que a lo mejor no era el momento de responder a las criticas cuando me sintiera atacado… c reo que el trabajo duro es importante para volver agarrar confianza, volver a ganarme a la afición y ganarme el respeto dentro del grupo”, indicó Dávila.

    Víctor Dávila recordó cuando comenzaron los abucheos en su contra que al principio lo sorprendieron.

    “Cuando llego me toca salir campeón y a la siguiente temporada se lesionan dos compañeros y me toca jugar como 9 y era el goleador del equipo… y a la siguiente temporada se recuperan mis compañeros y a mí se me complica seguir jugando y me termino ganando esa desconfianza de la afición y ese reproche por no jugar… y cuando me toca entrar me termino ganando esos abucheos que para mí fue inesperado y que no entendía, pero en mi c abeza si tenía la sensación y decisión de revertir la situación, no de escapar y abandonar, fácilmente pude haber tomado la decisión de pedir la posibilidad de salir de no jugar, pero nunca estuvo en mi cabeza”

    PUBLICIDAD

    Se especulo mucho de que iba a salir y termino quedándome porque el profe y mis compañeros lo saben, trabaje para eso, acepte si la decisión del club era que saliera no tenía ningún problema”, agregó Dávila.

    Relacionados:
    Liga MXAméricaVíctor Dávila

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX