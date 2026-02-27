    Liga MX

    Erick Sánchez sí cree que al futbolista mexicano se le hace menos en Europa

    El mediocampista de las Águilas del América concuerda con Antonio Mohamed y señaló que al jugador mexicano se le restan méritos para jugar en el Viejo Continente.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video Erick Sánchez hace reveladora declaración sobre el valor que se le da al futbolista mexicano


    Luego de que Antonio Mohamed, director técnico del Toluca, señalara que si Marcel Ruiz o cualquier otro jugador mexicano hubiera nacido en Argentina o Brasil, equipos del nivel del Real Madrid lo verían diferente y ya habrían emigrado a Europa.

    Al respecto, Erick ‘Chiquito’ Sánchez se sumó al debate luego de que en conferencia de prensa este viernes en Coapa coincidiera con el actual entrenador campeón de la Liga MX y señalara que no entiende los motivos por los que se les demerita en el futbol del viejo continente.

    “Para mí sí, para mí en lo personal sí. Sé quien fue el que lo dijo. Estoy seguro que si cualquiera de los mexicanos que estamos ahora en selección no fuera de aquí estuviera vendido en Europa por la cantidad que sea.

    “No sé si de cierta manera los equipos de Europa no se animen tanto a venir a buscar acá; si es el precio o no sé, no es algo que no me corresponde decir. Pero en lo personal el que seamos mexicanos nos hace que no lo valemos.

    “Están muy equivocados, si se dan cuenta que hay una calidad impresionante en todos los equipos, todos los mexicanos podrían jugar en cualquier lugar”, indicó Erick Sánchez de cara al partido América vs. Tigres como parte de la Jornada 8 de la Liga MX Clausura 2026.

    Erick Sánchez aseguró que cada que alguien emigra al futbol extranjero, sobre todo a Europa, las ganas y entrega nunca cesarán por parte de sus compatriotas para ganarse un lugar en el primer equipo del que ha sido fichado.

    “Sí se me hace que nos demeritan un poco, pero conscientes que somos mexicanos y tenemos los huevos para sobresalir y partirnos la madre donde sea, cuando tengamos una oportunidad la vamos a aprovechar”, afrontó ‘Chiquito’ Sánchez.

