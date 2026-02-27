    Liga MX

    Gignac sufre lesión y no jugará el partido entre América y Tigres de Jornada 8

    Las Águilas reciben a los Universitarios este sábado en el Estadio Azulcrema.

    Por:Juan Regis
    A un día de uno de los partidos más atractivos de la Jornada 8 del Clausura 2026 de Liga MX, Tigres anunció la baja de último minuto de unos de sus jugadores más afectivos ante la red para el juego ante América.

    El club regiomontano publicó un breve comunicado para dar a conocer que André-Pierre Gignac no estará para el compromiso ante América en el Estadio Ciudad de los Deportes.

    "Informamos a nuestra afición que Gignac se resintió de una molestia en el tobillo izquierdo, por lo que no realizará el viaje a Ciudad de México por prevención".

    Tras darse a conocer la noticia, un sector de la afición de Tigres cuestionó la decisión del delantero francés de seguir con el club y no optar por un retiro que cada vez es más inminente.

    Tigres necesita ganar en la Jornada 8 tras sumar dos derrotas consecutivas ante Cruz Azul y Pachuca, respectivamente.

    Enfrente tendrán a un América que tampoco ha logrado la reagularidad que le gustaría a su afición, pues recientemente regresaron a la senda del triunfo.

    HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 8

    La actividad de la Jornada 8 comienza el viernes 27 de febrero con cuatro partidos y se extenderá para el sábado 28 con cinco juegos más.

    • Querétaro vs. Santos

    El partido se llevará a cabo el viernes 27 de febrero a las 19:00 del centro de México por FOX, a las 8pm ET, 5pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

    • Mazatlán vs. Pachuca

    El partido se llevará a cabo el viernes 27 de febrero a las 19:00 del centro de México por TV Azteca, a las 8pm ET, 5pm PT en Estados Unidos por ViX.

    • Juárez vs. Atlas

    El partido se llevará a cabo el viernes 27 de febrero a las 21:00 del centro de México FOX, a las 10pm ET, 7pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

    • Tijuana vs. Pumas

    El partido se llevará a cabo el viernes 27 de febrero a las 21:00 del centro de México por FOX, a las 10pm ET, 7pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

