    Liga MX

    Érick Sánchez descarta desgaste con América y Selección previo al juego ante Tigres

    América recibe este sábado a Tigres como parte de la jornada 8 del Clausura 2026.

    Por:Juan Regis
    Érick Sánchez hace frente al desgaste: "No es algo de lo que tenga uno que quejarse"

    Érick Sánchez, jugador del América, descartó que el desgaste por el calendario de Liga MX y Concacaf Champions Cup sea una excusa para no tener un nivel competitivo en ambos torneos.

    En rueda de prensa previa al partido entre América y Tigres de jornada 8 a jugarse este fin de semana, Sánchez explicó su punto de vista y las medidas que el club toma para que todo el plantel esté recuperado antes de cada compromiso.

    "El desgaste siempre estará, porque es un partido y en lo personal los viajes sí te cansan, no te puedes quejar, fue un viaje corto, no es algo de lo que uno deba preocuparse o quejarse, los viajes de selección y cada club sabe manejar la situación, es lo que hace que no sea de cierta forma desgastante y tengas buena recuperación".

    AMÉRICA TIENE PLANTEL PARA COMPETIR EN LIGA Y CONCACAF

    Ante las dudas de la afición americanista por el lento arranque de torneo y resultados bipolares, Érick Sánchez aseguró que al interior de nido están tranquilos, ya que cada uno de los jugadores está en nivel para poder lograr cosas interesantes en el plano local e internacional.

    "En lo personal el equipo sí está consciente de que tenemos equipo para competir en Liga y Concacaf, acá al compañero que le toque lo hará de la mejor manera, eso no nos preocupa, hay buen grupo, el profe nos tiene bien, para que se pueda dar tiene que ir todo junto.

    "El trabajo día a día es algo que nos deja tranquilos y conscientes para pelear dos competiciones, seguir sumando. Tigres es buen quipo y será buen partido para nosotros".

