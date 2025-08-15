Video Desde el plantel de América rompen el silencio sobre los primeros entrenamientos de Saint-Maximin

América vive ya sus primeros días con Allan Saint-Maximin como refuerzo del conjunto azulcrema y, al respecto , Erick 'Chiquito' Sánchez jugador de las Águilas, reveló cuál fue el sentir del plantel en las primeras sesiones con el francés.

Los pensamientos positivos y el optimismo reinan actualmente en el campamento azulcrema y según dijo 'Chiquito' Sánchez, hay ilusión por lo que el jugador galo puede aportar.

"Creo que todo el plantel está muy contento con su llegada, o que ha entrenado, es un jugador que quedas maravillado con él, tiene una capacidad de jugar, de entrenar, tiene una mentalidad muy competitiva, lo poquito que habla español te deja claro que es muy competitivo, no viene a pasar los días aquí, viene a trabajar y lo está demostrando, nos deja contentos su llegada, nos va a aportar".

Erick 'Chiquito' Sánchez también habló del estado actual de Henry Martín, capitán del América, pero que no pasa por un buen momento, sobre todo después de fallar dos penales recientemente, el último en el pasado partido ante Querétaro de la Jornada 4 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.