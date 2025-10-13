    James Rodríguez

    Se revela efusivo festejo de James Rodríguez tras golear a México

    El futbolista de León celebró junto a David Ospina el contundente triunfo de Colombia ante el Tri.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¡Insólito festejo de James Rodríguez tras golear a México!

    James Rodríguez festejó con todo la goleada de Colombia sobre México por 0-4, partido amistoso que se jugó en Arlingon, Texas, el sábado pasado.

    El futbolista de León colaboró con dos asistencias en los primeros dos goles cafeteros que anotaron Jhon Lucumí (16’) y Luis Fernando Díaz (56’) antes de salir de cambio al minuto 69.

    Al término del encuentro, James Rodríguez celebró la victoria a lado de su compañero de selección y amigo, David Ospina, con quien incluso grabó un TikTok que se hizo viral.

    En el video salen bailando junto a Salomé, hija de James, y Dulce María y Maximiliano, hijos de David Ospina, quien volvió a ser titular con su selección después de dos años.

    El futuro de James Rodríguez en la Liga MX es una incertidumbre, pues se especula que abandonará a León una vez que termine su contrato en diciembre próximo.

    Desde que llegó al futbol mexicano a principios de año, el talentoso futbolista colombiano de 34 años registra cinco goles y ocho asistencias en 29 partidos disputados con La Fiera.

    Mientras que con la selección colombiana, James suma 30 goles y 40 asistencias en 119 encuentros de cara al Mundial 2026 que será su tercera Copa del Mundo tras Brasil 2014 y Rusia 2018.

    Video Técnico de Colombia vigila de cerca a James Rodríguez en León

