    Ignacio Ambriz responde sobre el futuro de James Rodríguez con León

    El entrenador de León fue cuestionado acerca de la continuidad del medio para el Clausura 2026.

    Antonio Quiroga.
    Mucho se habló de un posible distanciamiento entre James Rodríguez e Ignacio Ambriz por una peculiar escena en el Atlas vs. León de hace algunas semanas, pero todo ha quedado aclarado.

    El técnico de La Fiera habló sobre el tema de James y su futuro con el equipo de cara al Clausura 2026, en la conferencia de prensa de este sábado por la noche.

    Tras el triunfo de América ante León en la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX, el entrenador mexicano tuvo las siguientes palabras sobre James Rodríguez.

    "Siempre tener a un jugador de esta calidad, como entrenador, te sirve, en la parte del contrato no me meto, no nos acompañan los resultados y parece que todo está mal".

    NACHO AMBRIZ, ASIGNATURA PENDIENTE


    Ignacio Ambriz tuvo palabras también comentarios sobre el cierre del Apertura 2025 al estar oficialmente eliminado, así como de la planeación para el siguiente semestre en México.

    "Primero, por ser respetuoso, tenemos que terminar el torneo, el último partido, sé que no es fácil, pero queremos ganarlo para terminar con buena sensación, va a ser un análisis fuerte, de qué es lo que estamos fallando, este equipo no puede hacer un torneo como el de ahora. Creo que es sentarme con la directiva después del juego de Puebla y ver la forma de competir.

    "Armar un rompecabezas diferente al que tengo, hay una base, pero a esa base creo que faltan dos extranjeros que no se contrató, ver poder tener a alguien con profundidad, el día de mañana tener un centro delantero de mayor peso, no que los que están no lo sean, pero también tengo a algunos mexicanos que pueden venir".

