    James Rodríguez

    Así fueron los últimos momentos de James Rodríguez con León

    El colombiano salió de cambio entre aplausos, pero tras perder ante Puebla en la Jornada 17 fue abucheado.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    James Rodríguez tuvo una despedida agridulce en León con quien disputó su último partido en la derrota sufrida en casa ante Puebla por 1-2 en la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025.

    El colombiano salió de cambio al minuto 85 y fue reconocido por la afición esmeralda entre aplausos y ovaciones, mientras el futbolista levantaba las manos y miraba hacia las gradas del Estadio León.

    Al salir de la cancha fue recibido con un abrazo de Nacho Ambriz y sus compañeros se levantaron de su asiento en la banca para chocar su mano.

    Sin embargo, al término del partido, James Rodríguez regresó al campo con el resto del equipo para dar la cara por el mal torneo que dieron y la afición respondió con abucheos.

    James Rodríguez acaba contrato con La Fiera en diciembre y desde hace un par de semanas se reportó que el colombiano no renovará con el club esmeralda.

    El colombiano de 34 años se despide de León con un registro de 33 partidos en los que anotó cinco goles y dio ocho asistencias.

    Nacho Ambriz no dejó pasar la oportunidad para dedicarle unas palabras de despedida a James Rodríguez en la conferencia de prensa postpartido.

    "La verdad que el cariño de la gente se lo mostró cuando salió, él también lo agradece y le dije 'a donde vayas siempre dejarás un buen recuerdo en México'. Desearle lo mejor", compartió el técnico de La Fiera.

    León terminó su participación en el Torneo Apertura 2025 en el penúltimo lugar de la tabla con 13 puntos, fruto de tres victorias, cuatro empates y 10 derrotas.

