    León

    ¿Se molestó? James Rodríguez sale de cambio y ojo a lo que pasa con Ambriz

    El colombiano abandonó el terreno de juego ante la sorpresa de los aficionados de los Esmeraldas.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video Ojo a lo que hace James cuando Nacho Ambriz lo saca del partido vs. Atlas

    James Rodríguez no pudo hacer nada para evitar una nueva derrota del León y al parecer quedó molesto con Ignacio Ambriz cuando el técnico lo sustituyó en la segunda parte del encuentro ante Atlas.

    Fue al minuto 59’ cuando el colombiano, en medio de los abucheos de la afición rojinegra, abandonó el campo para darle su lugar a Ismael Díaz por decisión del estratega de los Esmeraldas.

    Y al momento de dirigirse al banquillo de suplentes James Rodríguez, quien se mostraba molesto, no volteó a ver ni intercambió palabras con Nacho Ambriz quien se encontraba parado en el área técnica.

    Ya en el banquillo el colombiano tuvo que ver la derrota del León ante los Rojinegros que los aleja de los puestos de Play In al ubicarse en la antepenúltima posición del Apertura 2025 de la liga MX.

    Por su parte, Ignacio Ambriz señaló en conferencia de prensa que s u decisión de sacar a James del partido fuer por decisión táctica ya que no le estaban funcionando las cosas.

    BERRINCHE DE OTRA FIGURA DE LA LIGA MX

    En el partido entre Monterrey y FC Juárez se presentó una imagen que llamó la atención luego de que Lucas Ocampos fuera sustituido.

    Y es que el futbolista argentino desató su furia en el banquillo cuando el técnico de Rayados lo cambió a pesar de tener una buena actuación ante los Bravos y pese a que su equipo goleó, Ocampos no ocultó su enojo el pitazo final.

    Video ¡No le gustó! ¡El enfado de Lucas Ocampos tras salir de cambio al 70'!

    LeónJames RodríguezIgnacio Ambríz

