    Keylor Navas

    Épico intercambio entre Keylor Navas y James Rodríguez en partido León vs. Pumas

    La Liga MX vivió un momento histórico entre los dos exjugadores del Real Madrid.

    Por:
    Juan Regis.
    Video Ya se sabe qué jugador de León se quedó con el jersey de Navas

    El dramático partido de Jornada 15 entre León y Pumas dejó una postal que pasará a la posteridad en el futbol mexicano tras el reencuentro entre James Rodríguez y Keylor Navas.

    Tras el silbatazo final en la cancha de La Fiera, Keylor y James compartieron unos minutos para intercambiar palabras y sellaron su amistad con el intercambio de sus jerseys antes de salir del terreno de juego.

    PUBLICIDAD

    El peculiar momento entre los exjugadores del Real Madrid fue capturado a todo color por la cuenta del Club León y compartida en sus redes sociales para el deleite de todos los aficionados de la Liga MX.

    Hace una semana, K eylor Navas se había reencontrado con otro exjugador merengue en el partido ante Monterrey, luego de que Sergio Ramos saludara y abrazara al tico en el túnel antes del inicio del partido.

    El caluroso abrazo entre Keylor y James dista mucho del momento que atraviesan sus respectivos clubes en la recta final de la fase regular del Apertura 2025.

    Por una parte, Pumas aún está lejos de asegurar un lugar en el Play-in, pues aparece con 15 puntos en el lugar 12, mientras que León está prácticamente eliminado del torneo a menos de que suceda un milagro en las últimas dos fechas.

    Más sobre Keylor Navas

    1:40
    Ya se sabe qué jugador de León se quedó con el jersey de Navas

    Ya se sabe qué jugador de León se quedó con el jersey de Navas

    1:18
    ¡Atajadón de Keylor! El arquero rechaza con los puños y evita el primero de León

    ¡Atajadón de Keylor! El arquero rechaza con los puños y evita el primero de León

    1 min
    Sergio Ramos dedica emotivo mensaje a Keylor Navas tras su reencuentro

    Sergio Ramos dedica emotivo mensaje a Keylor Navas tras su reencuentro

    6:00
    Resumen | Sergio Ramos le mete gol a Keylor y firma el empate vs Pumas

    Resumen | Sergio Ramos le mete gol a Keylor y firma el empate vs Pumas

    1 min
    Así se reencontraron Sergio Ramos y Keylor Navas en el Monterrey vs. Pumas

    Así se reencontraron Sergio Ramos y Keylor Navas en el Monterrey vs. Pumas

    Relacionados:
    Keylor NavasJames RodríguezPumas UNAMLeón

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: Cómplices
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD