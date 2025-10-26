Video Ya se sabe qué jugador de León se quedó con el jersey de Navas

El dramático partido de Jornada 15 entre León y Pumas dejó una postal que pasará a la posteridad en el futbol mexicano tras el reencuentro entre James Rodríguez y Keylor Navas.

Tras el silbatazo final en la cancha de La Fiera, Keylor y James compartieron unos minutos para intercambiar palabras y sellaron su amistad con el intercambio de sus jerseys antes de salir del terreno de juego.

El peculiar momento entre los exjugadores del Real Madrid fue capturado a todo color por la cuenta del Club León y compartida en sus redes sociales para el deleite de todos los aficionados de la Liga MX.

Hace una semana, K eylor Navas se había reencontrado con otro exjugador merengue en el partido ante Monterrey, luego de que Sergio Ramos saludara y abrazara al tico en el túnel antes del inicio del partido.

El caluroso abrazo entre Keylor y James dista mucho del momento que atraviesan sus respectivos clubes en la recta final de la fase regular del Apertura 2025.