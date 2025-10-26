Épico intercambio entre Keylor Navas y James Rodríguez en partido León vs. Pumas
La Liga MX vivió un momento histórico entre los dos exjugadores del Real Madrid.
El dramático partido de Jornada 15 entre León y Pumas dejó una postal que pasará a la posteridad en el futbol mexicano tras el reencuentro entre James Rodríguez y Keylor Navas.
Tras el silbatazo final en la cancha de La Fiera, Keylor y James compartieron unos minutos para intercambiar palabras y sellaron su amistad con el intercambio de sus jerseys antes de salir del terreno de juego.
El peculiar momento entre los exjugadores del Real Madrid fue capturado a todo color por la cuenta del Club León y compartida en sus redes sociales para el deleite de todos los aficionados de la Liga MX.
Hace una semana, K eylor Navas se había reencontrado con otro exjugador merengue en el partido ante Monterrey, luego de que Sergio Ramos saludara y abrazara al tico en el túnel antes del inicio del partido.
El caluroso abrazo entre Keylor y James dista mucho del momento que atraviesan sus respectivos clubes en la recta final de la fase regular del Apertura 2025.
Por una parte, Pumas aún está lejos de asegurar un lugar en el Play-in, pues aparece con 15 puntos en el lugar 12, mientras que León está prácticamente eliminado del torneo a menos de que suceda un milagro en las últimas dos fechas.