    En Colombia quieren a James Rodríguez fuera del León y verlo en un equipo grande

    El periodista Ricardo Henao considera que al futbolista no le hace bien estar en un equipo como los Esmeraldas.

    Se reveló que en Colombia quieren a James Rodríguez fuera del conjunto de León y mejor verlo en uno de los grandes de la Liga MX de cara al Mundial del 2026.

    En entrevista con el periodista colombiano, Ricardo Henao, contó que el futbolista es muy especial para el país cafetalero y que les gustaría que jugará para el América, equipo que siempre pelea por títulos.

    “Hay una cierta preocupación en la actualidad de James, porque la verdad, todos quisiéramos ver a James en un equipo de más alta competencia realmente dentro del fútbol mexicano

    “Sabemos la exigencia del fútbol de la liga como tal, pero sabemos también de lo que es León y sabemos que no es el equipo que tal vez está peleando siempre los primeros lugares en México

    "James es un jugador muy especial, es un jugador diferente y como tal también se le mira en Colombia… es un caso muy especial y nos gustaría verlo en otro escenario, en otro club, ojalá lo pudiéramos ver en el América, en un equipo que habitualmente están peleando siempre en los primeros lugares”, mencionó Ricardo Henao.

    Sin embargo, consideró que James Rodríguez es estandarte para la Selección de Colombia en cualquier equipo que esté.

    “James esté donde esté, va a seguir siendo el estandarte de la selección nacional”, agregó el perdista.

