Durante el juego entre Tigres y Cruz Azul por la semifinal de vuelta del Apertura 2025 de la Liga MX se dio una de las imágenes que nunca se quiere ver en un jugador, una lesión grave.

Ese fue el caso de Jesús Orozco Chiquete, quien tuvo que ser sacado del campo de juego en camilla luego de una terrible lesión en el tobillo derecho, un movimiento accidental que dejó al jugador en el césped.

PUBLICIDAD

Al minuto 62 del segundo tiempo, Chiquete entró de cambió, tomó el lugar de Rodolfo Rotondi y fue retirado del campo a los 85 minutos de tiempo corrido, esto tras tapar un centro que llevaba peligro sobre su arco.

Peligra Copa Intercontinental para Jesús Orozco

Cruz Azul deberá viajar a Catar este mismo domingo para disputar el 10 de diciembre el partido dentro de la Copa Intercontinental, partido que se disputará ante el Flamengo de Brasil.