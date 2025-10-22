Video ¡No le gustó! ¡El enfado de Lucas Ocampos tras salir de cambio al 70'!

Lucas Ocampos sumó una asistencia más en el torneo, sin embargo, explotó durante la segunda parte del encuentro al abandonar el partido entre Rayados y FC Juárez.

Cuando se jugaba el minuto 70 y el partido se encontraba 3-0 en favor de Monterrey, Domènec Torrent decidió sacar del campo de juego al argentino para darle minutos a Anthony Martial, situación que causó molestia del sudamericano.

Ocampos abandonó el terreno cabizbajo y en su camino al banquillo de suplentes pateó y lanzó por los aires las botellas de agua que se encontraba.

Ya en el banco no pudo ocultar su molestia por la decisión del técnico, incluso al finalizar el partido siguió dejando muestras de su enojó por salir del encuentro.