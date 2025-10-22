    Monterrey

    Lucas Ocampos 'explota' al salir de cambio en el Rayados vs. FC Juárez

    El futbolista argentino no pudo ocultar su enojó al ser sustituido por Anthony Martial en el Rayados vs. FC Juárez

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video ¡No le gustó! ¡El enfado de Lucas Ocampos tras salir de cambio al 70'!

    Lucas Ocampos sumó una asistencia más en el torneo, sin embargo, explotó durante la segunda parte del encuentro al abandonar el partido entre Rayados y FC Juárez.

    Cuando se jugaba el minuto 70 y el partido se encontraba 3-0 en favor de Monterrey, Domènec Torrent decidió sacar del campo de juego al argentino para darle minutos a Anthony Martial, situación que causó molestia del sudamericano.

    PUBLICIDAD

    Ocampos abandonó el terreno cabizbajo y en su camino al banquillo de suplentes pateó y lanzó por los aires las botellas de agua que se encontraba.

    Ya en el banco no pudo ocultar su molestia por la decisión del técnico, incluso al finalizar el partido siguió dejando muestras de su enojó por salir del encuentro.

    Ocampos llegó a seis asistencias en el Apertura 2025 luego de darle un pase de gol a Gerardo Arteaga para que anotará el primer gol de Monterrey en la goleada de 4-2 sobre Fc Juárez.

    Más sobre Monterrey

    5:59
    Monterrey vs. FC Juárez - Game Highlights

    Monterrey vs. FC Juárez - Game Highlights

    1:17
    ¡No le gustó! ¡El enfado de Lucas Ocampos tras salir de cambio al 70'!

    ¡No le gustó! ¡El enfado de Lucas Ocampos tras salir de cambio al 70'!

    6:05
    Resumen | ¡Rayados golea, empata en puntos al América, y es tercero general!

    Resumen | ¡Rayados golea, empata en puntos al América, y es tercero general!

    2 min
    Monterrey 'estrena' a juvenil Moxica y golea a Juárez en la fecha doble

    Monterrey 'estrena' a juvenil Moxica y golea a Juárez en la fecha doble

    2:09
    ¡Otro gol de Juárez y tenemos un dramático cierre de partido!

    ¡Otro gol de Juárez y tenemos un dramático cierre de partido!

    Relacionados:
    MonterreyLucas OcamposFC Juárez

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: La Trevi sin filtro
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD