Nicolás Larcamón, director técnico del Cruz Azul, no ocultó su molestia después de que su equipo cayera eliminado del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX tras empatar con Tigres.

El estratega cementaro recordó específicamente el último partido de la Fase Regular del Apertura 2025 ante Pumas, que le costó la lesión de Kevin Mier, además de perder los puntos necesarios incluso para quedarse con el liderato de la Liga MX.

"No me olvido que en la J-17 nos fracturan a Kevin, termina con el jugador amonestado, Kevin fuera cinco meses y en ese partido perdimos el liderato, hoy este partido nos clasificaría la Final, si somos justos y si consideras el grupo al cual accedí a la Liguilla, por cierto, estuve en todas, no es menor", dijo Larcamón.

Además, el estratega sudamericano dejó en claro que hubo una razón de peso para no arrancar la vuelta ante Tigres con José Paradela y Carlos Rodríguez y atribuyó eso al estado físico de su plantel, además de que se refirió a cómo está Jesús Orozco Chiquete tras su lesión.

"Lo de Jesús estamos a la espera de los resultados, no se ve nada bien, pero no me quiero adelantar sin antes tener la conclusión de los estudios para ver después en estas horas el resultado con más claridad.

"Hoy veníamos de jugar las series con Chivas, no tuvimos margen de ese cuarto día de descanso, hoy era el cuarto partido en nueve días y tanto Jose como Charly habían completado los minutos, creo que el fuelle físico y el resto fubolístico que tuvimos de Charly y Jose es que tenían la frescura en las piernas para generar ese futbol, el no tenerlos podría llamar la atención, pero ante la seguidilla de partidos, si uno tiene las expectativas, la merma física se nota, se iba a notar en los momentos definitivos del partido", agregó.

El exjugador y ahora director técnico de Tigres, Guido Pizarro, resaltó el orgullo que tiene de dirigir al conjunto de la UANL, si bien dejó en claro que falta un paso muy importante.

